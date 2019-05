SønderjyskE-træner erklærer sig tilfreds med den samlede indsats over to kampe mod Randers, men han efterlyser mere kvalitet i den afgørende situationer.

- Vi må anerkende, at Randers er effektiv i dag, men ser man på det med SønderjyskE-briller, taber vi til os selv. Vi skulle have lukket det hele i den første kamp, og samtidig bør tre mål på udebane være nok til at komme videre til næste runde, sagde Glen Riddersholm til TV3 Sport.

Spillestilen er ikke et problem

Han afviste klart alle teorier om, at de svingende resultater - og de fire mål i søndagens kamp mod Randers - havde noget som helst at gøre med, at han har forsøgt at implementere en ny og mere boldbesiddende spillestil med lidt anderledes spillertyper i SønderjyskE.

- Spillestilen har ikke noget at gøre med, at vi vælger helt at stemple helt ud og ikke forsvare på nogle standardsituationer og generelt forsvarer os dårligt. Vi har indtil i dag været rigtig dygtige på standardsituationer og afgjort flere kampe på den måde, så det har ikke noget med spillertyperne at gøre, det har været fordi, vi ikke har været dygtige nok, sagde Glen Riddersholm, der overordnet set føler, at han og holdet er på rette vej.

- Der er nogle ting omkring spillestilen, der skal arbejdes på, og det er meget naturligt på det her tidspunkt. Vi er ikke kommet så langt, fordi meldingen helt fra starten, da jeg kom til, var, at vi først og fremmest skulle sikre os en ny sæson i superligaen. Det er vi lykkedes med, og jeg synes, at vi samtidig har vist nogle tendenser til, at vi kan tage nogle nye skridt i den nye sæson, men det må vi se efter sommerferien, sagde Glen Riddersholm, der har et specifikt fokuspunkt for spillerne i den nye sæson.

- Vi skal blive bedre til at træffe de rigtige beslutninger, når tingene spidser til. Der mangler vi noget kvalitet, sagde SønderjyskE-træneren.