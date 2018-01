Fyret Michelsen: Mærkeligt og irriterende

SVERIGE: Rygterne om, at Jakob Michelsen ville blive fyret i Hammarby IF tog til i styrke i løbet af nytårsdagene, og onsdag aften fik den 37-årige sønderjyde beskeden overdraget i Stockholm-klubben.

Den tidligere SønderjyskE-træner blev fyret efter blot ét år af kontrakten, der ellers løb i tre år, og dagen derpå er Michelsen godt træt af, at han ikke får lov til at færdiggøre det projekt, han tog hul på i 2017.

- Jeg er træt af det. Det er en mærkelig følelse at blive fyret for første gang i karrieren, selv om jeg er helt bevidst om, at det er en naturlig del af fodbolden. Jeg er træt af det, fordi jeg blev købt fri af SønderjyskE til et treårigt projekt i Hammarby, og alle var klar over, at 2017 var et opbrydningsår.

- Jeg var bevidst om, at det ville tage tre transfervinduer at ændre truppen, og jeg synes, vi havde fået sammensat en spændende trup, og vi fik det vendt fra at være den ældste trup i ligaen med få salgsbare spillere til at være en trup spækket med salgsbare spillere og masser af potentiale.

- Jeg er ærgerlig over, at jeg ikke skal være her i næste sæson, for jeg er overbevist om, at Hammarby igen kommer tilbage til toppen af svensk fodbold, og jeg er træt af, at jeg ikke skal være med til at fuldføre det projekt, siger Jakob Michelsen.

Sønderjyden kan se tilbage på et år, hvor han skaffede Hammarby en niendeplads, der er klubbens bedste resultat siden 2008.

- Det har været et godt og lærerigt år. Jeg er tilfreds med, hvad vi har leveret i det første år, og vi er kommet langt i forhold til, hvad vi skulle levere i 2018. Jeg er irriteret over, at jeg ikke skal være med til det, selv om de selvfølgelig er i deres gode ret til at fyre mig. Det har været et sjovt år, hvor det har været en oplevelse at spille foran nordens største publikum, og især derbykampene har været sjove - også fordi de gik, som de gjorde.