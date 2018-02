Frustreret SønderjyskE-træner: Vi mangler det sidste

Efter kampen mod Silkeborg, som SønderjyskE tabte 1-0, var cheftræner Claus Nørgaard en skuffet mand. Han følte, at holdet havde fulgt planen, men spillerne manglede lige det sidste, nemlig at score.

- Der mangler det sidste punktum, som er at sparke bolden ind. De har ét skud på mål, og vi har over en håndfuld kæmpechancer. Så på nær det sidste, som også er det væsentligste i fodbold, følger vi planen, siger han.

- Jeg er frustreret. Det er klart, at når man har så stort overtag i spil og chancer, er det skuffende, at man ikke får nogen point ud af det, siger han.

REAKTIONER: SønderjyskE tabte godt nok 1-0, men det var det bedste hold på banen. Holdet havde flest chancer, men spillerne kunne bare ikke prikke bolden i mål. SønderjyskE's cheftræner, Claus Nørgaard, er tilfreds med præstationen, men irriteret over, at SønderjyskE ikke fik scoret.

Kan tage meget med fra nederlag

SønderjyskE havde flere gode angreb, hvor holdet fik bolden ind i gode positioner i feltet. Men sønderjyderne brændte chancer på stribe.

- Der mangler dygtighed, det sidste held, timing og kvalitet i feltet. Der mangler måske også, at man ofrer sig lidt mere for at komme derind, hvor det gør rigtig ondt, men hvor man også kan sparke bolden i kassen, siger han.

Trods nederlaget kan han tage meget med fra kampen.

- Jeg kan tage det med fra kampen, at vi følger den plan, vi har lagt for at lukke dem ned. Vi producerer også mange chancer, og det tror jeg ikke, vi har gjort mod Silkeborg i den tid, jeg kan huske. Vi laver mange chancer, som der ikke er mange hold, der har gjort mod dem. Så der er mange gode ting, vi kan tage med, men vi mangler det vigtigste i fodbold, som er at score mål, siger han.