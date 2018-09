Fredericia Dagblad vurderer: Derfor vinder FC Fredericia

FC Fredericia vinder pokalkampen over Sønderjyske.

Det gør hjemmeholdet, fordi det er inde i en god stime for øjeblikket, og praktisk talt kan gå på vandet. FC Fredericia har spillet én dårlig kamp i denne sæson: 2-1 nederlaget på hjemmebane til Nykøbing FC, men derudover har klubben under Jonas Dals ledelse set solid ud, samtidig med at der undervejs er blevet spillet god fodbold.

Stærkest er defensiven. FC Fredericia lukker ikke ret mange mål ind, og det gør det alt andet lige lettere at vinde fodboldkampe. I indeværende sæson har FC Fredericia blot indkasseret 11 mål. Det er næstbedst i 1. division. Canadiske Manjrekar James er et monster, som på bedste vis anfører en solid FC-defensiv. Det bliver svært for SønderjyskE at score mål.

FC Fredericia kommer til at bruge sin bredde, men FC Fredericias bredde er bedre end nogensinde før. Det skyldes samarbejdet med FC Midtjylland, som har sendt unge spillere af en høj kaliber til Fredericia.

Michael Baidoo, Sebastian Buch og Victor Torp har vundet mesterskabet i U19-ligaen og har et stort talent. I sidste sæson gjorde det ondt på præstationen, når FC Fredericia skulle bruge sin bredde. Sådan er det ikke længere.

FC Fredericia har allerede slået et stærkt Viborg-mandskab ud af pokalturneringen - endda på udebane. Det giver et håb om, at SønderjyskE sendes samme vej på Monjasa Park i Fredericia. FC har styr på SønderjyskE i pokalen. I 2013 vandt FC Fredericia efter straffesparkkonkurrence. I 2010 var SønderjyskE i modtagerenden af en regulær ydmygelse, da FC vandt med 4-0.

Alt peger på endnu en sejr.