Forstærkninger til truppen: Riddersholm vil have spillere med erfaring fra toppen

SønderjyskE: Inden længe åbner sommerens transfervindue.

I SønderjyskE står sportschef Hans Jørgen Haysen for indkøbene, men det sker i et tæt samarbejde med cheftræner Glen Riddersholm.

Riddersholm har tidligere fortalt i JydskeVestkysten, at han ønsker at flå SønderjyskE ud af rollen som "underdog", og det skal transfervinduet gerne afspejle.

- Hvis vi skal forstærke truppen, skal vi have spillere, der har erfaring med at spille med fremme i tabellen. Det er vigtigt at få spillere ind, der kan være med til at flytte mentaliteten, hvis vi skal være mere offensivt tænkende, siger han.

- I mange år har man haft på dagsordenen, at det handler om eksistens og overlevelse. Det tager nogle år at vende den mentalitet. Det kræver mere og andet end en god trup og en frisk udmelding. Der skal lægges lag på.