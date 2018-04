Færdigt arbejde: SønderjyskE er klar til en ny sæson i superligaen

Kan du huske dengang, hvor træneren hed Carsten Broe og hvor de mest markante spillere på holdet var målmand Henrik Ipsen, islandske Sölvi Ottesen, Johnny Thomsen, Kenneth Fabricius og Ken Ilsø?

Det er efterhånden pænt lang tid siden, men SønderjyskE spiller stadig med i superligaen - og nu er klubben så klar til den 11. sæson i træk i landets bedste række.

Det blev en kendsgerning lørdag, hvor SønderjyskE hjemme på Sydbank Park i Haderslev vandt 1-0 over Lyngby. De tre point betyder, at SønderjyskE er sikker på at slutte på en af de to øverste pladser i deres kvalifikationspulje - og så kan det altså ikke længere gå galt.

Og klubben holder så samtidig inde i kampen om at komme til at spille europæisk i næste sæson. Chancen er nok ikke så stor, men muligheden skal naturligvis forfølges for fuld kraft.

Matchvinder for SønderjyskE i kampen mod Lyngby blev igen Mads Hvilsom. Han stod for kampens enlige mål, hvilket han jo også gjorde for en uge siden i sejren over Randers.

Pletskuddet mod Lyngby var en af karrierens nemmeste scoringer for Hvilsom. Knap halvvejs ind i anden halvleg sendte Niki Zimling et hjørnespark afsted, som Eggert Jonsson forlængede - og så skulle Hvilsom bare skubbe bolden over stregen med en bred inderside.

Havde Hvilsom ikke rørt bolden i den situation, var den måske strøget i mål alligevel, men hvorfor ikke bare hjælpe bolden det sidste stykke ind over stregen for at være helt sikker?