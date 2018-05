Er Rømer blevet en bisse?

- Jeg ligger i mange opsamlinger og skal stoppe modstanderens angreb, så det er den ene årsag. Så dummede jeg mig også i starten af sæsonen, hvor jeg vist havde syv-otte advarsler efter 15 kampe, og så var stilen lige som langt for resten af sæsonen. Og så har jeg vist desværre også fået lidt et ry blandt dommerne, hvor man lettere kan give mig et kort end så mange andre.

Marcel Rømer har fået 85 strafpoint i denne sæson, og laver han et benspænd, der giver advarsel og takseres som "grov" i en af sæsonens sidste kampe, kommer han på omgangshøjde med Olafur Skulason, der er SønderjyskE's største bisse i superligahistorien målt på strafpoint - 91 point står islændingen noteret for i 2010/2011-sæsonen.

- Det kommer meget af den rolle, jeg har på banen og den, jeg har på holdet. Ofte er jeg den første eller nummer to til at stoppe angrebene, inden de bliver rigtig farlige, så det er nok den store forklaring.

Fantastisk mulighed

På grund af karantæne så Marcel Rømer lørdagens kamp mod AGF fra tribunen, og han var godt tilfreds med at se sine holdkammerater vende 0-2 til 2-2 inden returopgøret tirsdag aften, hvor Rømer igen får en rolle inde på banen.

- Det var en kamp, vi ikke startede så godt, men som vi har gjort så mange gange i SønderjyskE, kom vi fremragende tilbage og har skabt os selv et fremragende udgangspunkt. Jeg tror, det passer os fint, at vi kan se, hvordan AGF vil gribe kampen an og så tage den derfra. Det bliver helt åbent, men vi har nok en lille favoritværdighed efter et godt resultat og hjemmebanefordel i den sidste kamp. Det bliver sjovt, og der skal nok komme knald på.

- Hvad vil det betyde for jer at tage det sidste stik her og komme i en lille pokalfinale efter en sæson med mange udfordringer?

- Det vil være helt fantastisk. Vi har stadigvæk noget at spille for, mens der er andre hold, der er gået på sommerferie, men vi har alt at spille for i form af en Europa-plads, og så kan alt afgøres over én kamp. Men nu skal vi lige klare AGF først, minder Marcel Rømer om.