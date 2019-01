Den nye chef skruer op: Nu skal SønderjyskE træne mere

SønderjyskE: Der skal fremover arbejdes mere i SønderjyskE. Der skal arbejdes mere, end de gør i de andre klubber.

Det fortalte Glen Riddersholm, da han for første gang talte offentligt om sit nye job som cheftræner i SønderjyskE.

- Vi kommer til under min ledelse at løfte træningsmængden. Vi lægger langt flere træninger ind. Ellers kan du ikke flytte dig. Hvis vi træner det samme som de andre klubber, hvordan skal vi så nogensinde blive bedre? Vi skal hele tiden være dygtige og kloge, men selvfølgelig ikke træne mere bare for at få skadede spillere, sagde han efter årets første træning.

Glen Riddersholm fortalte desuden, at han har søgt et projekt som det, han nu kaster sig over, men at han ikke troede, det ville dukke op nu.

- Jeg havde ikke troet, at jeg skulle finde det projekt sådan lige. Men nu kom muligheden, og det er jeg rigtig glad for.