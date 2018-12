Claus Nørgaards bombe skaber uro i SønderjyskE

FODBOLD: Halløjsa, hvor en bombe.

Claus Nørgaard har længe været under pres som cheftræner i SønderjyskE, men lørdag smed han lidt af en bombe over for sportschef Hans Jørgen Haysen. Nørgaard vil ikke forlænge sin kontrakt, når den udløber til sommer.

At Nørgaard måske alligevel ville være fortid i klubben er en anden historie. Da træneren efter 0-3 nederlaget mod FCK fortalte til hele verden, at han ikke længere skal være en del af klubben, kom han på forkant med situationen. Den snak, Nørgaard og Haysen mandag skal have i Haderslev, kommer ikke til at handle om forlængelse eller ej. Den kommer til at handle om, hvorvidt Nørgaard får chancen for at forbedre et pointgennemsnit på blot 1,1 fra efterårssæsonen. Det virker utopisk set med vanlig fodboldlogik.

Nørgaard tog initiativet, og søndag meddelte han omverdenen sin beslutning, inden spillerne kendte til den.

- Overordnet set har jeg lyst til at prøve noget nyt, når det bliver sommer. Jeg har haft to år, som har været spændende og udfordrende og også hårde til tider, så jeg har lyst til at prøve noget, siger Nørgaard, som ikke vil gisne om, hvorvidt det medfører en fyreseddel her og nu.

- Det ligger jo ikke på mit bord, siger Nørgaard, der har et nyt job i udsigt.

- Jeg har haft nogle henvendelser i den periode, hvor vi ikke har snakket om noget, og der har jeg valgt at gå videre med nogle af dem. Men det er ikke noget konkret, jeg kan melde ud.

Er det i Danmark?

- Ja, det er det.

Nørgaard har tidligere arbejdet med ungdomslandshold i Dansk Boldspil-Union, og der kunne måske ligge en jobmulighed dér.

- Jeg synes, jeg har en bred pallette, og det vigtigste for mig er ikke jobbeskrivelsen, og om det hedder cheftræner. Det er at finde det rigtige projekt, hvor jeg passer ind, og hvor jeg kan se mig selv fremadrettet.

I Nørgaards tid er SønderjyskE blevet nummer seks og otte inden for målsætningen, men den gennemsnitlige pointhøst har været nedadgående. Foråret kommer til at handle om at komme væk fra bunden. Slutspillet virker som utopi.