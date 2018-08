Cheftræner er kommet i skudlinjen i Facebookforum

Der var onsdag ved middagstid 227 personer, der havde stemt for en ny træner, mens 21 ville beholde Claus Nørgaard, og tre ville vente til vinterpausen og se tiden an.

" [...] for første gang, siden jeg har fuldt med dem fra 2 division, ser jeg bare ikke, at det fungerer under Claus. Det er ikke en hetz eller andet, det er bare et match, der ikke virker, som i alle andre klubber, hvor problemet en gang imellem opstår. De gamle dyder skal nok komme, det kræver bare en ny leder, der finder dem frem."

"Så fik "Greko" også luftet sine frustrationer over vores træner.. eller er jeg den eneste, der forstod hans interview på den måde?" Har en anden bruger skrevet i et opslag i gruppen.

- Ja, det må du prøve at spørge træneren om. Det siger sig selv, at vi skal prøve at sætte lidt mere tempo på og komme tilbage til nogle af de ting, vi har gjort godt før.

- Det er et godt spørgsmål. Det var en kønsløs omgang for vores side, synes jeg. Som sagt, vi spiller alt for langsomt, og ja, jeg ved ikke rigtigt, hvad vi prøver på faktisk.

Holdt et skarpt øje med SIF

Onsdagens trænerfyring i 1. divionsklubben Silkeborg IF fyldte en del i spekulationerne om, hvorvidt det var tid til en udskiftning på trænerposten. Her blev der både uddelt roser til silkeborgenserne og sendt lange blikke efter et tidligere træneremne.

"Hvem ka? Silkeborg IF Ka'? Ka' SønderjyskE?" spurgte en bruger.

"Se, det er en klub, der reagerer prompte på noget, der ikke fungerer! Gid Haysen gjorde det," skrev en anden bruger.

Og da Christian Lønstrup, der i sin tid også var i dialog med SønderjyskE om trænerjobbet, som Claus Nørgaard endte med, blev nævnt som muligt træneremne i Silkeborg IF, kom gruppens medlemmer for alvor til tasterne:

"Nu må de simpelthen gerne tage sig sammen, SønderjyskE. Én, som har været klubbens klare førsteprioritet, skal ikke lade vores næse gå forbi! Få nu skippet Nørgaard!!"

"[...] Nørgaard er hundrede procent fortid, når hans kontrakt udløber til vinter og forhåbentligt før. Og så nupper vi Lønstrup, som vi skulle have haft for to år siden. Der er vel en grund til, at Silkeborg ikke fik ham."

"Silkeborg skal have den ros, at de handler og ikke tøver. Ærgerligt hvis vi ikke kan lande Lønstrup, fordi en vis person ikke tør trykke på knappen og sige farvel og tak."

Af de cirka 50 opslag, der var blevet slået op i gruppen i denne uge, omhandlede de 40 af dem utilfredshed med spillet, trænere og resultaterne.