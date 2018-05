Bookmaker: SønderjyskE smal favorit mod AGF

ODDS: I Haderslev og Aarhus drømmer de fortsat om at tyvstjæle en Europa Cup-billet.

Holdene mødes lørdag og tirsdag, hvor de kæmper om superligaens syvendeplads, som giver retten til at møde superligaens nummer 4 - FC København eller FC Nordsjælland - i en direkte duel om Danmarks sidste adgangskort til Europa.

Danske Spil forudser nogle helt lige kampe mellem SønderjyskE og AGF, men bookmakeren har sønderjyderne som en lille favorit, fordi SønderjyskE slutter af på hjemmebane.

- Det bliver to meget tætte opgør, hvor vi har SønderjyskE som smal favorit til at vinde sammenlagt over AGF til odds 1.85, fordi de starter på udebane. Vi ser ofte, at det er en fordel at starte ude og slutte hjemme, fordi man så får scoret det vigtige udebanemål til at starte med, siger Jesper Kristoffersen, der er oddssætter i Danske Spil.

- Omvendt har AGF og David Nielsen virkelig tur i den, hvor de har haft et solidt forår og er begyndt at score mål igen. Det så vi senest i de to kampe mod OB, hvor Jakob Ankersen blandt andet scorede til slut, og det er også derfor, de ligger så tæt, hvor en samlet sejr til AGF ligger i odds 1.90, siger Jesper Kristoffersen, der i øvrigt har en fortid som superligaspiller i SønderjyskE, da han fik 16 kampe på superligaholdet fra 2008 til 2010.