Bookmaker: SønderjyskE slår Hobro ud

SUPERLIGA: Det bliver tæt og højspændt, når SønderjyskE og Hobro IK de to kommende søndage skal kæmpe i playoff-kampe i superligaen.

Danske Spil vurderer, at det bliver sønderjyderne, der avancerer og dermed fortsætter den videre færd mod en Europa Cup-billet.

En samlet SønderjyskE-sejr står i øjeblikket til odds 1.80, mens et Hobro-avancement giver odds 1.95.

- Vi har SønderjyskE som svage favoritter til at slå Hobro, fordi de har en tand mere erfaring i superligaen, når det gælder afgørende kampe, end Hobro har. For os er det stadig overraskende, at Hobro bliver ved med at præstere, som de gør. Det er et hold, der får det optimale ud af deres spillere, men på trods af det er SønderjyskE svage favoritter, skriver Peter Emmike Rasmussen, der er oddsansvarlig i Danske Spil, i en mail til JydskeVestkysten.