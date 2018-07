Bedste mand: Keeper Mielitz viste høj klasse

Sebastian Mielitz... 10

Lad os tage det bedste først. En helt igennem fejlfri præstation af Sebastian Mielitz, der var den vigtigste nøgle til sæsonens første sejr. Sikker i feltet, konsekvent med fødderne - og altså en storartet redning på Søren Reeses hovedstød seks minutter før tid.

Nicholas Marfelt... 02

Energien og indstillingen er der intet at udsætte på, men Marfelt var simpelt hen for ringe, når han fik muligheden for at slå en giftig bold ind i Horsens-feltet. Man må simpelt hen kunne forlange noget mere.

Marc Pedersen... 7

Ikke nogen slinger i valsen fra kaptajnens side. Marc Pedersen tog kampen op, når Horsens linede op omkring standardsituationerne. Han fik afvist det meste, og han placerede sig stort set rigtigt hver eneste gang.

Kees Luijckx... 4

Navnlig i første halvleg producerede hollænderen væsentlig flere fejlafleveringer end normalt, men han fik sig spillet op og gik som altid foran med et godt eksempel, når der skulle kriges i de sidste minutter.

Stefan Gartenmann... 4

Han var nede at skrabe på en bundkarakter efter de første 45 minutter, men Gartenmann hiver sig nu alligevel op på et 4-tal for sin fine bold til Hvilsoms 1-0-scoring. Der er dog fortsat for mange gange, hvor han begynder at ville drible sig forbi en modstander, og det resulterer ofte i boldtab.

Eggert Jonsson... 7

Han sled og slæbte, så længe han havde kræfterne til det, men islændingen blev pillet ud efter en god time og erstattet af Niki Zimling. Jonsson er en vigtig mand for SønderjyskE, og det viste han også i denne kamp.

Marcel Rømer... 7

En helt igennem god kamp fra Rømer, der bare er og bliver en god fodboldspiller. Horsens vil gerne sparke, og det ville en del SønderjyskE-spillere også, men Rømer prøver konstant at spille fodbold. Det er en fornøjelse, når han så samtidig godt gider at arbejde hårdt for sagen.

Christian Jakobsen... 4

Greko havde en fin aktion i første halvleg, hvor han fik sat et par Horsens-spillere af og var lige ved at drible sig fri til en stor mulighed, men ellers var det nu ikke en kamp, hvor der var meget at berette om fra kantspillerens side.

Johan Absalonsen... 02

Absalonsen ville helt tydeligt gerne, men han fik aldrig sat noget aftryk på kampen. Så jo, han er set meget, meget bedre i den lyseblå trøje. Han blev pillet ud et kvarter før tid - og det var helt efter bogen.

Mads Hvilsom... 7

Angribere er jo som bekendt med på holdkortet for at lave mål - og det gjorde Hvilsom. I øvrigt et flot et af slagsen med pandebrasken. Usynlig i store dele af kampen, men den slags er til at leve med, når man formår at få netmaskerne til at blafre.

Mart Lieder... 7

Så fik vi det første mål fra hollænderen, der igen gjorde det godt. Scoringen var faktisk rigtig fin, og det bliver mere og mere tydeligt, at Lieder bliver en værdifuld mand for SønderjyskE. Han arbejder, han brokker sig ikke, og så har han nu vist, at han kan finde vejen til målet.

Niki Zimling, Søren Frederiksen og Anders Egholm uden bedømmelse.