Analyse: SønderjyskE-sag står ikke alene

SønderjyskE og Niki Zimling vandt seks point i forhold til nedrykningsstregen ved at tabe i Herning frem for at spille uafgjort. Især i Hobro, der endte med Sorteper, raser klubfolk over, at sønderjyderne alligevel ikke jagtede et mål til sidst. Foto: Henning Bagger, Scanpix