Afgørelse i SønderjyskE-sagen trækker ud

SUPERLIGA: Det er nu en måned siden, at SønderjyskE tabte 1-2 til FC Midtjylland i Herning, og siden har der pågået undersøgelser, der skal vise, om sønderjyderne tabte kampen med vilje eller ej.

I sidste uge forlød det, at DIF's matchfixingsekretariat, der står bag undersøgelserne, forventede en afgørelse i denne uge, men det sker næppe, oplyser sekretariatets formand, Poul Broberg, til DR.

- Vi er stadig i gang med at undersøge alle de oplysninger, vi har fået, og materiale og andet, som indgår i hele den her sag. De sten skal vi stadig have vendt hele vejen rundt, men jeg forventer, at vi så snart som muligt kan vende tilbage med en beslutning om, hvorvidt der overhovedet er en sag, og om vi ønsker at rejse en sag mod SønderjyskE i vores matchfixingnævn, siger Poul Broberg.

Over for DR understreger han, at man forventer snart at kunne fremlægge, hvorvidt der rejses sag mod SønderjyskE, men det kan dog næppe nås i denne uge.

- Det tvivler jeg på, at det kan. Jeg vil ikke komme med en konkret vurdering af, hvornår vi kan have materialet klar, siger han.