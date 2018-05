AGF-anfører: Vi er bedre end SønderjyskE

AGF-anfører Pierre Kanstrup er fuld af selvtillid inden Europa Playoff-bragene mod sin gamle klub SønderjyskE. Han synes, at AGF har det bedste hold og de bedste fans - og så kalder han modpartens anfører Marc Pedersen for forfærdelig at spille imod.

- Pierre Kanstrup, hvad taler for, at det bliver AGF, der kommer i Europa Playoff-finalen?

- Fordi vi er et bedre hold. Det er sagt med stor respekt for SønderjyskE og alt, hvad de kan, men kigger jeg helt nøgternt på det, er vi bare det bedre hold. Med de præstationer, vi har leveret her på det seneste og gennem stort set hele foråret, synes jeg, at vi bør kunne trække os sejrrigt ud af de her opgør.

- Nu mødte I OB sidste gang, hvordan bliver kampene rent taktisk mod SønderjyskE?

- SønderjyskE har altid været "a pain in the ass" for AGF. I hvert fald så lang tid, jeg kan huske tilbage. Vi har heller ikke haft så meget held med at slå dem i den her sæson, tabte klart dernede og spillede uafgjort hjemme, men på lørdag går vi ind i to knald-eller-fald-kampe. Der vil blive givet alt. Det gør der også i alle mulige andre kampe, men det her er alligevel specielt, fordi tingene skal afgøres på to kampe.

- Hvad er SønderjyskE for en klub?

- Det er en klub, der gør tingene 100 procent og altid går på banen og giver 100 procent. Der har styr på deres dyder. De ved, hvad de er gode til, og hvad de er mindre gode til, og derfor har de i SønderjyskE en selvindsigt, der gør, at de sæson efter sæson kan præstere på et stabilt niveau. Jeg var rigtig glad for at være i SønderjyskE. Der er en fantastisk holdånd. Det er én for alle og alle for én.

- Hvilken anfører-type er Marc Pedersen?

- Han er hård og kontant, men retfærdig. Ham og jeg imellem er han måske noget af det mest usaglige, men når det gælder, er han altid på. Så er han hård og kontant og retfærdig. En dygtig general. Han går altid forrest. Han kan jo godt se lidt farlig ud, men inderst inde er han en ganske blød gut. Det hårde ydre går godt til den måde, han spiller på, og derfor er han god til at sætte sig i respekt. Han er skøn at være på hold med til træning og kamp, for du ved, hvad du får. Omvendt er han helt forfærdelig at spille imod.

- Hvem har de bedste fans?

- Stor ros til SønderjyskE's fans, men de kan slet ikke måle sig med det her i Aarhus. Jeg har også spillet i Brøndby, hvor der i den grad også er gode fans, men jeg synes virkelig, at AGF-supporterne er steppet op i løbet af denne sæson. Der er sket rigtig meget fra jeg begyndte i klubben og så til nu. Se bare i Odense, hvor de fyldte hele udebaneafsnittet og fuldstændigt overtog stadion. De fortjener en kæmpe ros. Der er kommet lidt ild i bålet. Og jeg glæder mig helt vildt til lørdag, hvor jeg er sikker på, at vi slår sæsonrekorden (12.156 mod Brøndby, red.).

- Hvor vil du helst spille i tilfælde af avancement til finalen - i Parken eller i Farum?

- Jeg kunne forestille mig, at der kunne komme rigtig mange århusianere til Parken. Det kunne være med til at skabe en fantastisk kulisse omkring den kamp. Uagtet om der kommer fans fra Aarhus eller ej, er Right to Dream Park i Farum måske det mest intetsigende stadion at spille på.