SønderjyskE skal være ydmyg over for tanken om nedrykning. De unge får chancen. Jeppe Simonsen ligner den nye, faste venstre back. Det er nogle af konklusionerne efter SønderjyskE's nederlag i Vejle.

SønderjyskE skal kun bekymre sig om overlevelse

Glen Riddersholm har bragt meget optimisme med sig ind i SønderjyskE's trup. Trods en placering som nummer 11 havde den gode stemning givetvis fået nogen til at drømme om at snuppe en plads i slutspillet. Det ville i så fald kræve mindst fire sejre i de sidste seks grundspilskampe.

Efter kampen i Vejle må drømmerne konstatere, at der ikke bliver noget slutspil i år. Det handler kun om overlevelse og om at blive fortrolig med den nye spillestil. Det er de eneste to ting, SønderjyskE skal koncentrere sig om.

SønderjyskE's ambition for foråret er da også netop overlevelse. Det virker både rimeligt og passende, resultatet og præstationen i Vejle taget i betragtning. Når man ligger nummer 11 og taber med to mål til et af de tre bundhold, skal man være ydmyg over for tanken om nedrykning.

De unge får flere chancer I efteråret spillede Victor Mpindi blot 62 superligaminutter. Seks minutter mod OB og 56 minutter mod FC Nordsjælland, hvor han fik rødt kort. I opstarten har det været tydeligt, at Glen Riddersholm ser potentiale i camerouneren, og han har altså også indtil nu fået alle de spilleminutter, Riddersholm har haft mulighed for at give ham. Peter Christiansen fik de sidste 20 minutter i Vejle til at bevise sig. I træningerne gør Riddersholm desuden brug af flere U19-spillere, end Claus Nørgaard gjorde. SønderjyskE's unge mænd får flere chancer og flere spilleminutter med Glen Riddersholm på sidelinjen.

Simonsen overbeviser Udgangspunktet var, at Nicholas Marfelt og Joao Pereira skulle kæmpe om den plads, Simon Poulsen har efterladt. Glen Riddersholm så i begyndelsen af januar Jeppe Simonsen som højre back. Men i løbet af forberedelserne til sæsonstarten har Simonsen overbevist SønderjyskE-træneren om, at også han skal regnes med i puljen af venstre backs. Simonsen har kæmpet sig frem i køen og er som minimum foran Pereira. Nicholas Marfelt er skadet i øjeblikket. Simonsen træner altid hårdt og godt, og han leverer i kampene. Han er hurtig, han kan drible, og så slår han gode indlæg med begge ben. Når Marfelt er frisk igen, skal han gøre noget ekstraordinært for at slå Jeppe Simonsen af.

Zimling vil klæde defensiven I efteråret var der markant forskel på SønderjyskE uden og SønderjyskE med Niki Zimling. Selvom holdet nu spiller et andet system, ville det klæde SønderjyskE at have Zimlings forudseenhed og hans pasningssikkerhed på midten. Mod Vejle kunne forsvaret godt have brugt en erfaren spiller som Zimling til at dække af for forsvaret. Inden længe er Zimling tilbage efter sin skade, og mon ikke han hurtigt får chancen på midten.