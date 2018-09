24-årig englænder med Arsenal på cv'et: SønderjyskE tester ny målmand

- Han er englænder. Vi har også kigget på nogle fra lidt mere eksotiske lande, men det borger for kvalitet, at han er fra Arsenals akademi. Han har en god alder og en fin størrelse, siger Hans Jørgen Haysen.

- Vi har vidst det med Lukas (Fernandes, red.) et stykke tid. Vi vil gerne have tre målmand i dagligdagen, så vi har kigget på tre-fire forskellige målmænd.

Samme dag havde 24-årige Reice Charles-Cook sin første træning på græsset i Haderslev. Han har en uge til at bevise, at han skal være SønderjyskE's nye førstereserve.

De seneste uger har der kun været to målmand til træning, nemlig Sebastian Mielitz og den unge Victor Smedsrud. SønderjyskE meldte tirsdag ud, at Lukas Fernandes har fået sin kontrakt ophævet .

SønderjyskE: Et nyt ansigt var at finde på træningsbanen i Haderslev tirsdag.

En god trio

Med sine 24 år lægger Charles-Cook sig aldersmæssigt mellem 29-årige Sebastian Mielitz og 18-årig Victor Smedsrud.

- Victor stormer frem, og ham tror vi meget på, men han har ikke en alder, hvor han skal spille 15-20 superligakampe lige nu. Sebastian skal presses i hverdagen. Skulle det ulykkelige ske, at han bliver skadet, så skal vi være klar. Jeg synes, den trio her kan komplimentere hinanden godt, siger Hans Jørgen Haysen.

Viser Charles-Cook sig ikke at være den rigtige mand til posten, har SønderjyskE andre i kikkerten, selvom det er et vanskeligt tidspunkt at finde nye spillere, når man er mellem to transfervinduer.

- Det har begrænset vores muligheder, at det skal være kontraktfri spillere. Men vi vil helst gøre noget nu, siger sportschefen.