SønderjyskE har skrevet kontrakt med 21-årige Senad Jarovic, der var på prøvetræning på træningslejren i Tyrkiet. Det skriver klubben i en pressemeddelelse.

Den tysk-bosniske angriber har fået kontrakt frem til sommeren 2022.

- Han gjorde så godt et indtryk på træningslejren, at vi talte videre med ham efterfølgende, og det har nu resulteret i en kontrakt. Det er en ung og meget spændende angriber, som har et mega stort potentiale, som vi håber og regner med, at vi kan forme til noget rigtigt sjovt på sigt. Han må meget gerne gøre sig til i denne sæson, men ellers er det en spiller, som vi ikke mindst har hentet ind til fremtiden, siger sportschef Hans Jørgen Haysen i pressemeddelelsen.

Det er en ordentlig kleppert, der slutter sig til SønderjyskE-truppen. Jarovic måler 195 centimeter, og han er ikke spinkel.

- Han er en meget høj angriber, som er god på låget, men han er også god til at holde fast i bolden, når du spiller den op på ham, og spiller du den i stængerne på ham, har han faktisk også en rigtig fin teknik. Den samlede pakke var så interessant, at vi gerne ville slå til nu, så vi har tid til at få ham implementeret rigtigt, siger Haysen i pressemeddelelsen.

Ifølge sportschefen skal han ikke tage over for nogen af de andre angribere. Han skal supplere.

21-årige Senad Jarovic har fået sin fodboldopvækst i tyske klubber, men har senest spillet i slovakiske Spartak Trnava, som han spillede to Champions League-kvalifikationskampe for i sommer.