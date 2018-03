Formand truer med at forlade råd for udsatte

Social- og Seniorudvalget vil gerne have forvaltningen repræsenteret i Udsatterådet, men bliver det en realitet, så fortsætter formand Jørgen Jørgensen ikke i rådet.

Sønderborg: Formand for Udsatterådet, Jørgen Jørgensen, frygter, at Social- og Seniorudvalget vil ændre på opbygningen af Udsatterådet ved at tilføje en embedsmand fra forvaltningen i Sønderborg Kommune.

Det vil ifølge Jørgen Jørgensen svække Udsatterådets uafhængighed, og beslutningen er afgørende for hans fremtid som formand for rådet.

- Jeg fortsætter ikke, hvis det bliver en realitet. Vi er enige om i rådet, at det ikke er en god beslutning at blande kommunen ind i rådet, men det er op til den enkelte, om de vælger at fortsætte, siger Jørgen Jørgensen, som tidligere har repræsenteret SF i byrådet.

Han påpeger, at Udsatterådet gerne fortsat vil samarbejde med Social- og Seniorudvalget, men at det skal være på deres betingelser.

- Jeg synes, at det er en kommunalisering. Vi er et talerør for de udsatte og ikke en del af det kommunale. Vi gør opmærksom på problemer, og det kan der lægges en dæmper på, hvis vi mister vores uafhængighed, siger Jørgen Jørgensen.

Det blev taget op til et møde om Udsatterådets forretningsorden torsdag d. 15. marts, hvor Jørgen Jørgensen gjorde Social- og Seniorudvalget opmærksom på Udsatterådets holdning.