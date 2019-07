Yngste modtager nogensinde: Sønderjysk sangerinde får Modersmål-Prisen

28-årige Rikke Thomsen får som den yngste person i 40 år Modersmål-Selskabets Modersmål-Prisen for hendes indsats for den sønderjyske dialekt.

Blans: Den sønderjyske sangskriver Rikke Thomsen, der er opvokset i Blans og Vester Sottrup, er valgt som modtager af Modersmål-Prisen 2019. Modersmål-Prisen uddeles hvert år af Modersmål-Selskabet som en påskønnelse for særlig fremragende anvendelse af et sprog efter selskabets ideal: Klart, udtryksfuldt og varieret.

Modersmål-Prisen 2019 gives i år til sangskriver Rikke Thomsen for hendes indsats for den sønderjyske dialekt. I slutningen af marts 2019 udgav Rikke Thomsen albummet 'Omve'n hjemve' med seks sange på sønderjysk.

- Sønderjysk betyder jo det, jeg kommer fra. Jeg er flyttet 23 gange i mit liv. Det eneste som ikke er forandret er e sproch. Det er mit ophav, sagde Rikke Thomsen til JydskeVestkysten i forbindelse med sin udgivelse.

Det er første gang, at Rikke Thomsen har skrevet sange på sønderjysk.

- Jeg har altid kunnet tænke mig at udgive noget på sønderjysk. Men musik bliver meget direkte, når det er på dansk og endnu mere, når det er på sønderjysk. Så man skal vide hvorfor, man gør det, sagde Rikke Thomsen i april til JV.