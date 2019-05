Yin og Yoga: Mindful mors dag

Dansk Oplysnings Forbund i Sønderborg afholdte to prøvetimer i Yin Yoga henholdsvis søndag formiddag og eftermiddag. Det var gratis at deltage, så JydskeVestkysten sendte praktikanten afsted for at at mærke Yin Yogaen på egen krop og sind.

Og hun taler af erfaring. Da hun var butiksejer, ignorerede hun sine egne stress-symptomer, indtil hun til sidst knækkede sammen og måtte samle sig selv op igen. Hun blev mindfulness-instruktør og fandt også ud af, at Yin Yoga kunne hjælpe hende med at slappe i musklerne.

- Mange folk er fortravlede i dag. De lytter måske ikke efter kroppens faresignaler. Jeg er her for at hjælpe folk til at komme i kontakt med den krop, de nu har, fortæller Dorte Holmberg.

Omkring ti personer brugte mors formiddag på at komme i kontakt med deres Yin-side, og det skal med rette siges, at de fleste var kvinder. Det foregik i Aftenskolernes Hus på Voldgade under kyndig vejledning fra mindfulness- og Yin Yoga-instruktør Dorte Holmberg.

Fokus på åndedræt

Hvor Yang står for aktivitet og bevægelse er Yin mere stille og stabil - og dét kommer til udtryk i Yin Yoga. Lektionen begyndte med et fokus på åndedrættet, og det var en glædelig overraskelse for kursets anden mandlige deltager:

- Det er så vigtigt at trække vejret helt ned i maven. Hvis man er stresset, så bliver man let stakåndet, fordi man knapt fylder lungerne. Ilt er energi til musklerne, fortæller Ahrendt Lauritzen, som selv har en uddannelse i pilates.

Tanken med at fokusere på åndedrættet er, at man ikke skal tænke på alt muligt andet. Man kan gøre det i køen til supermarkedet, hvis stressfølelsen er ved at tage over eller på arbejdspladsen, hvis det hele sejler.

Åndedrættet er vigtigt for at nå ind til Yin Yogaens mål: at styrke kroppens bindevæv. Bindevæv omsvøber knogler, muskler og organer i kroppen og sørger for, at vi hænger sammen. I Yin Yoga søger man at strække bindevævet i kroppen, og det kan først ske, når musklerne er helt afslappede. Og det tager tid.

Lektionen varede blot en time og var en lille smagsprøve på de tiltag, som Aftenskolernes Hus tilbyder i de nye lokaler på Voldgade.