Så er der nu mulighed for at få testet sangtalentet til X Factors pop-up castings, der kommer rundt i hele landet og lørdag runder Sønderborg.

Er helt ufarligt

Pop-up casting er en uformel casting, hvor du blot skal komme, som du er. Du kommer altså ikke til at møde dommertrioen, som du kender fra tv.

Man skal derimod synge over for X Factors castere. Hvis man imponerer dem, får man chancen for at komme videre til auditions med blandt andet Thomas Blachmann.

- Og så skal det siges, at det er helt lowkey og ufarligt - og faktisk hyggeligt at komme forbi vores pop-up. Man er også velkommen, hvis man bare er nysgerrig på at høre lidt mere om X Factor, siger Gitte Vaaben.

For at gå til lørdagens pre-casting skal man være fyldt 15 år senest den 1. januar 2020.