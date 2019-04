X Factor-darlings aflyser optræden: Ramt af nyt dødsfald

Hiphop-duoen Maria og Bea valgte selv at forlade tv-programmet X Factor grundet død i nærmeste familie. Nu tvinger et nyt dødsfald Bea til at melde afbud til Holstebro.

Holstebro/Sønderborg: Selvom det blev kortere end tv-seerne ønskede, så blev bekendtskabet med sønderjyske Maria og Bea et anderledes friskt pust i dette års X Factor.

Sangkonkurrencen er ikke kendt for at give meget plads til hiphop, indtil et par sønderjyske kvinder dukkede op og blev en slags usandsynlige darlings af programmet.

Duoen røg dog ud af programmet, hvilket ikke skyldtes manglende seerstemmer, men et tragisk dødsfald. Bea mistede sidst i marts sin far, som døde af en hjerneblødning. Det bevirkede naturligvis, at Maria og Bea valgte at trække sig.

På fredag - til Open by night - skulle det så være Holstebros tur til at opleve Maria og Bea igen, men endnu engang må der aflyses grundet et nyt dødsfald i Beas nærmeste familie.

Det er hendes farfar, der er død, og barnebarnet er derfor til begravelse i Litauen, oplyser Ulrik Hinsch, der for RW Event står for booking og koordinering af fredagens koncerter.

- Det er både ærgerligt og synd for Bea, men i sådan en situation er der ikke andet for end at tage hensyn, og det gør vi, siger Ulrik Hinsch.