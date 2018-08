Wantet er ventet i Valhal i Havnbjerg

Motorcykeltræf på Nordals byder på rock and roll, striptease og fællestur. Flere hundrede motorcyklister ventes at slå lejr på festpladsen.

Havnbjerg: I weekenden 17.-19. august får Havnbjerg besøg af flere hundrede motorcyklister, der slår telt op ved Valhal på Skolegade. Det årlige Als Træf, som i 2013 havde 40-års jubilæum, ventes også at samle mange uden kværn.

I år har arrangørerne hyret rock and roll-bandet Wantet til koncert fredag aften, hvor "Drik dig i hegnet"-baren fyrer op under stemningen.

Af samme grund skal indbyggerne på Nordals måske ikke forvente, at samtlige motorcyklister næste dag deltager i en planlagt fællestur på Nordals. På smalle landeveje kan man dog godt regne med, at der bliver en lang hale at overhale.

Als Træf forsøgte for et par år siden at nytænke konceptet i håb om at kunne tiltrække flere unge. Det gav også resultat.

I år har de frivillige bag oprettet en særlig pulje til et eventuelt overskud. Pengene skal gå til lokale motorcykelklubber, der kan søge puljen om midler til MC-arrangementer.

Også lørdag aften er der planlagt koncert og underholdning ved Valhal i Havnbjerg. Det lokale rock og popband Almost spiller. Da lukker "Drik dig i hegnet"-baren dog allerede kl. 04, så deltagerne kan nå at sove rusen ud inden oprydning og hjemtur søndag middag.