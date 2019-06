Vrede mod betjente og hærværk: 25-årig blev anholdt til nedkøling

AUGUSTENBORG: Syd- og Sønderjyllands Politi fik lørdag klokken 11.06 en anmeldelse om hærværk på Østergade, hvor en 25-årig mand fra lokalområdet havde knust to ruder og ødelagt et stakit på en kommunal ejendom.

Da en politipatrulje nåede frem til stedet, var manden stadig til stede, og han var bestemt ikke glad for at se politibetjentene. Han optrådte så aggressivt og frembrusende overfor betjentene, at de valgte at anholde manden, mens han kaldte dem alverdens ukvemsord og forsøgte at modsætte sig anholdelsen.

- Vreden skyldtes nogle tidligere stridigheder, hvor han efter forsøg på at bilægge stridighederne vælger at drikke sig fuld, og han knuser ruderne og ødelægger stakittet derefter. Han ser formentlig politiet som en del af striden, da vi har været derude tidligere for at hjælpe med at bilægge, og derfor retter han sin vrede mod os, siger vagtchef Erik Lindholdt hos Syd- og Sønderjyllands Politi.

Lørdag eftermiddag var manden stadig til afkøling på politigården, hvor han ifølge vagtchefen endnu ikke var faldet ned. Manden blev sigtet for hærværk og derudover fornærmende tiltale mod politiet.