Voldsmand mødte ikke op til landsretsdom

22-årig mand mødte aldrig op til ankesag i Vestre Landsret. Han blev idømt et års fængsel for grov vold og frihedsberøvelse.

Han blev også dømt for et andet mindre voldsforhold mod en ung kvinde og hærværk.

Hussein El-Abdallah blev dømt sammen med en jævnaldrende ven, der fik et år og tre måneders fængsel. Sammen lokkede de en tredje kammerat i et baghold på Augustenborg Havn, hvor de havde fået en fælles veninde til at hente ham i bil. De gemte sig i bilens bagagerum, og da de nåede havnen, kom de frem og overfaldt deres kammerat. Abdallahs medgerningsmand stak en kniv i låret på deres kammerat, som Abdallah slog så hårdt med knyttet næve, at han brækkede sin egen hånd.

Sønderborg: Hussein El-Abdallah fra Sønderborg blev onsdag i Vestre Landsret idømt et års fængsel for grov vold mod en kammerat og frihedsberøvelse tilbage i sommeren 2016. Dermed blev byrettens dom stadfæstet. Den nu 22-årige mand mødte ikke op til det første møde i landsretten, der efterfølgende besluttede, at den ikke ville behandle selve skyldspørgsmålet i ankesagen. Derfor skulle landsretten alene tage stilling til straffens længde. Selv om forsvarer Ole Bjørn Christensen faktisk var villig til at frafalde anken om formildelse, hvis anklager Karen Brøgger Nielsen også ville frafalde krav om skærpelse af straffen. Det ville hun sådan set godt, men da forsvareren ikke havde drøftet dette med sin klient, så besluttede landsretten, med landsdommer Kirsten Thorup i spidsen, at gennemføre den del af ankesagen.

Ukendt motiv

Retssagen mod de to voldsmænd blev indledt ved Retten i Sønderborg helt tilbage i november 2016. Her vidnede flere unge kvinder, der har været kærester med både voldsmændene og offeret. De to dømte har aldrig ønsket at udtale sig i retten, og der er aldrig kommet frem, præcis hvorfor vennen og de unge kvinder skulle have tæsk, trues eller stikkes med en kniv. Motiverne til de voldelige overfald har stået uklart, men det handler på en eller anden måde om kæresterier, jalousi, besiddertrang, ejerskab og ære.

Deres ven blev stukket i låret og slået så hårdt i hovedet og på kroppen, at han brækkede en arm og næsen. I retten forklarede offeret, at det slet ikke var Abdallah og den anden dømte, der overfaldet ham, men tre helt andre mænd. To af de unge kvinder forklarede i byretten, hvordan de har levet i noget, der ligner et voldeligt regime med deres kærester og venner. De turde ikke vidne i byretten, mens de to tiltalte var i samme retslokale. Så de vidnede, mens de tiltalte sad i et lytterum i tilknytning til retssalen. Dengang sagde de unge kvinders bistandsadvokat, Erik Johannsen:

- Jeg kan forstå, at de piger har været i forhold med de tiltalte. De har fået tæv, er blevet truet, intimideret og forsøgt kørt ihjel eller ned. Det kan ikke være svært at forstå, at de ikke har lyst til at forklare hele sandheden, hvis de to tiltalte er til stede.

Der faldt først dom i byretten i oktober 2017. Sagen i Vestre Landsret var berammet til at vare to dage, men efter halvanden times retsmøde var sagen slut.