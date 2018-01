Vold og uro på rådhustorvet

SØNDERBORG: En 17-årig mand fra Sønderborg blev ud på natten fundet i besiddelse af en låsebar foldekniv, da han befandt sig på rådhustorvet. Manden bliver sigtet i henhold til våbenloven, men han nåede også skabe ravage midt på natten, da han slog og sparkede en 22-årig mand ligeledes fra Sønderborg, så der kommer en voldssigtelse oven i hatten til den 17-årige. I det hele taget var det en urolig nat på rådhustorvet, da folk skulle fejre indgangen til 2018.

En 24-årig mand fra byen blev fundet i besiddelse af 2,8 gram kokain. Samme mand var i færd med at affyre et ulovligt kanonslag, og han var i besiddelse af yderligere to styks kanonslag, som blev konfiskeret af ordensmagten. Der var god grund for politiet til jævnligt at lægge vejen forbi det befærdede rådhustorv.

Sidste gang var i de tidlige morgentimer, da to unge mænd havde glemt alt om anstændig opførsel og ikke ville forlade stedet på politiets opfordring. Den ene var en 22-årig mand og den anden en 18-årig, der blandt andet gjorde sig bemærket ved at sparke til en skraldespand og råbe "fucking patrulje" efter politiet. Begge blev taget med til afkøling på politistationen, men er atter på fri fod.