Vold mod kæreste og politi kan give fængselsdom

Voldsforhold: 26-årig tiltalt for at slå sin kæreste og forsøg på at bide og nikke politibetjent skaller.

SØNDERBORG: En temperamentsfuld mand med meget kort lunte! Det indtryk giver 12 tiltaleforhold mod en 26-årig mand fra Sønderborgs omegn i retten i disse dage. Manden er anklaget for at have slået sin kæreste og nikket politiet skaller, at have kaldt en dommer for fucking idiot og forsøg på at bide en politibetjent. Desuden er han tiltalt for at have brændt sig egen bil af, mens den var på værksted. Han var sur over ikke at kunne få 18.000 kroner tilbage, som han havde betalt, uden værkstedet efter hans udsagn havde repareret køretøjet.

- Jeg fik forkert medicin, der gjorde, jeg fik blackout og udviste en uhensigtsmæssig adfærd. Jeg husker ikke så godt, sagde den 26-årige i retten.

Han blev en juni-aften hentet af politiet, fordi han skulle i retten næste morgen og afgive forklaring. Han mente ikke, der var nogen grund til at blive hentet, da en tidligere forkyndelse om at møde i retten ikke var nået frem til ham på grund af en fejladressering. Derfor var han meget oppe at køre over at blive taget med af politiet. Det var ikke bedre, da turen gik til retssal 1 i Sønderborg næste morgen.

- Han var meget vred, ophidset og sur på systemet, fortalte to politiassistenter i retten.

Den 26-årige smed vand på et TV-apparat i lytterummet, han ødelagde en mikrofon, kaldte dommeren en fucking idiot, smed en sofa efter en betjent, som blev ramt på anklen, forsøgte ifølge tiltalen at nikke skaller mod den anden betjent og bed ud efter en kvindelig politiassistent, der blev tilkaldt med en særlig transportvogn for at køre ham til arresten.

- Han var kun iført badesandaler og shorts og han var sjask våd af sved og skummede om munden, fortalte den ene politimand i retten, som forklaring på, det var svært at holde fast i manden.