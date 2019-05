Vokser ved omfartsvejen: Sønderborg får nyt handelscenter

Sønderborg: Erhvervsudviklingen i Sønderborg er i ganske god form. I hvert fald hvis man ser mod nord på den anden side af omfartsvejen til Alssundbroen nær Kær. For efter Jem & Fix besluttede at opføre et nyt stort byggemarked, som åbnede her i weekenden, er der kommet skred i tingene.

- I første omgang mister vi nok lidt af effekten ved at flytte væk fra de andre, men vi tror på, at flere kommer til, sagde adm. direktør i Jem & Fix, Claus Petersen i efteråret, da byggeriet gik i gang.

Og det håb er blevet indfriet. For lige nu er der solgt fire grunde mere til samlet over syv hektarer og fem grunde yderligere er reserveret.

- Man kan sige, at der nu er kommet hul på bylden, for der har været erhvervsgrunde at få siden det tidligere Tech 21 omkring Burger King blev taget i brug i 2012, siger ejendomskonsulent hos kommunen, Marianne Tychsen.