Voksende salg til Japan skaber 100 nye job i Blans

- Vores japanske kunder er meget interesserede i at udvikle vores samhandel. I dag køber japanerne nærmest udelukkende fersk kød, som de selv forarbejder og pakker. Det vil flere af vores kunder gerne ændre på, så vi står for så stor en del af forarbejdningen som muligt, og falder det på plads, så skal vi bruge endnu flere hænder, siger Søren F. Eriksen.

EU og Japan har netop underskrevet en frihandelsaftale, som implementeres løbende over de næste 10 år. Den vil gradvist forenkle det meget indviklede toldsystem, som Japan opererer med i dag. Så forventningen er, at øget eksport til Japan kan skabe endnu flere arbejdspladser i de kommende år.

- Vores japanske kunder er vilde med et produkt baseret på hakket grisekød, som vi har solgt til dem i nogle år, så nu skal vi ansætte flere folk til både at udbene forenderne fra grisen og til at køre den konkrete produktion, fortæller Søren F. Eriksen, adm. direktør for Danish Crown Pork.

Have hjælp fra kommunen

Danish Crown har allerede taget kontakt til Sønderborg Kommune for at få hjælp til at finde de mange nye medarbejdere. Det er planen at starte produktionen op hen over efteråret, men oplæringen vil begynde indenfor få uger.

- Vi har i flere år haft et utroligt godt samarbejde med kommunen, som har resulteret i jobs til over 100 flygtninge og kontanthjælpsmodtagere. Det samarbejde vil vi selvfølgelig bygge videre på, men vi kommer også til at rette blikket mod resten af Sønderjylland for at få stillingerne besat, siger Ole Carlsen, fabrikschef i Blans.

På den korte bane skal der ansættes mellem 70-80 nye medarbejdere, samtidig bliver op mod 20 ferieafløsere tilbudt fastansættelse, når deres kontrakt udløber i september.

Danish Crown eksporterede sidste år for over tre milliarder kroner til Japan og står for cirka 30 procent af Danmarks samlede vareeksport til verdens tredjestørste økonomi.