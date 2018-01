Voksende lufthavn må sige nej til flere afgange

Sønderborg: Med godt 63.000 rejsende i 2017 - en fremgang på over otte procent og landets eneste provinslufthavn med fremgang i antallet af indenrigspassagerer, er Sønderborg Lufthavn sendt mod nye højder.

Samtidig ser lufthavnen ind i det nye år med en fordobling i antallet af indenrigsruter i den periode, hvor Alsie Express begynder at beflyve ruten til og fra Bornholm. Det sker hver mandag og fredag fra den 2. juli til den 10. august, hvilket svarer til i alt 12 afgange i hver retning og en samlet kapacitet på over 1500 flysæder.

- Det skal nu prøves af, og vi håber, at det kan blive et tilbagevendende tilbud i sommerperioden, siger lufthavnschef Christian Berg, som også kan glæde sig over en fremgang i antallet af charterrejsende. Primært på baggrund af, at Alsie Express sidste år gennemførte 26 flyvninger med omkring 1300 chartergæster til Toscana og Sardinien på vegne af Gislev Rejser. Charterflyvninger øges yderligere her i 2018, når Gislev Rejser også begynder at sende folk til Napoli i bunden af det italienske støvleland. I alt er der planlagt 54 charterflyvninger i år mod 29 i 2017.