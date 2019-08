Vognlæs af byggeaffald dumpet i skov på Als: - Det er jo hjernedødt

- Jeg oplever jævnligt, at der er nogen, som dumper affald her i skoven. Når en har gjort det, er det kun spørgsmål om tid, hvornår næste læs kommer.

Anders Jensen har en mistanke om, at det er en privat person, som har smidt bunken med murbrokker, flamingo, rør og andet i skoven. Han mener også, at handlingen har været planlagt. Der er fundet hjulspor fra en traktor i skoven.

- Det har hjulpet efter, vi er begyndt med døgnåbent på genbrugspladserne. Til gengæld bliver lidt flere private afvist på pladserne med deres affald, fordi vi har fået mere fokus på, at det er sorteret korrekt, og så smider det et sted på vejen hjem, siger Martin Frank Mogensen, der i 12 år har arbejdet indenfor affaldsområdet.

- Det er ofte svært at opklare, hvem der har smidt affaldet. Derfor opfordrer vi også folk til at kontakte kommunen, hvis de ser noget eller kender nogen, der dumper affald i naturen, forklarer specialkonsulent Martin Frank Mogensen.

Handler om dovenskab

Ud over at forkert eller manglende sortering kan føre til en afvisning, så kan private også få et nej tak på genbrugspladsen, hvis affaldsmængden er for stor fx et tonstungt traktorlæs.

Sønderborg Kommune oplever, at det i langt størstedelen af sagerne er private personer, der dumper affald i naturen. Cirka halvdelen af gangene finder man frem til, hvem der har gjort det.

Når det sker vurderer man sagens alvorlighed. Om man skal nøjes med at give personen en løftet pegefinger og et påbud om at fjerne affaldet eller anmelde sagen til politiet, hvilket i sidste ende kan udløse en bøde.

Kommunen råder folk med tomme ejendomme og små afsidesliggende stikveje til at gardere sig mod skovsvin ved at sætte sten op, så køretøjer ikke kan komme ind.

- Der er folk, som ikke gider køre de få kilometer til Glansager (red. genbrugsplads ved Sønderborg) med deres affald og i stedet bare dumper det et sted. Det sker mere end, hvad godt er, forklarer specialkonsulent Martin Frank Mogensen.