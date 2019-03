Virksomhed vil øge omsætning med over 100 millioner

Ny digital strategi med fokus på klima skal give tocifret vækstrater over de næste tre år hos OJ Electronics.

Strategien adresserer ifølge direktøren to tydelige tendenser i markedet - efterspørgsel på miljørigtige løsninger og kosteffektivitet hos slutbrugerne.

- Med den nye strategi har vi formuleret et klart formål for virksomheden, der handler om at forbedre klima og miljø, og så har vi lagt en plan for hvordan vi skal rulle de nye produkter ud i markedet, forklarer direktør Erik Damsgaard.

Den del af forretningen styrkes nu yderligere med den digitale strategi Win NXT Gen, der er udviklet i Sønderborg-virksomheden over de seneste seks måneder.

Lille og vaks

OJ Electronics vil fremover først og fremmest være styret af udviklingen mod mere energieffektiv optimering af indeklimaet i hjem og virksomheder over hele kloden. Det handler i høj grad om at få produkterne til at tale sammen på tværs.

Den tanke modsvares hos OJ Electronics af en lignende øvelse rent organisatorisk, hvor der nu sættes speed på udviklingen af digitale produkter ved at styrke det tværfunktionelle samarbejde.

- Fuldstændig ligesom produkterne skal vi blive bedre til at tale sammen på tværs af enheder, lyder det fra direktør Erik Damsgaard

Han forventer, at den skærpede forretningsfokus vil give en årlig vækst på 10 procent de kommende tre regnskabsår. Det betyder også et markant øget behov for ingeniører.

- Vores forholdsmæssige lille størrelse på det globale marked gør, at vi har kortere beslutningsveje, og derfor kan bevæge os mere agilt i markedet og udvikle produkter hurtigere. Det gør os til en oplagt kandidat i kampen om den næste generation af kunder på det globale marked.