Virksomhed med Overskud: - Vi ser det som en stor succes

Midtvejsstatus for projektet viser, at 129 virksomheder har tilmeldt sig Virksomhed med Overskud. Formand for Sundhedsudvalget, Helge Larsen, ser projektet som en succes.

Sønderborg: Der har været midtvejsstatus på Virksomhed med Overskud i Sundhedsudvalget, og indtil videre har 129 virksomheder i Sønderborg Kommune meldt sig til projektet. De er over halvvejs mod målene med uddannelse af nøglepersoner for sundhed og samarbejde med virksomheder om konkrete aktiviteter og events. At få virksomhederne til at tilmelde sig et nyhedsbrev om sundhed halter til gengæld lidt efter, men det trækker ikke det overordnede udtryk af projektet ned. - Vi har gang i mange projekter, der sammen skal forbedre sundhedstilstanden i Sønderborg Kommune, og Virksomhed med Overskud er et af de rigtig, rigtig gode. Vi ser det som en stor succes, siger Helge Larsen (S), der er formand for Sundhedsudvalget. Det er gratis at deltage i Virksomhed med Overskud, og ifølge Helge Larsen er der gode grunde til at gøre det: - Når virksomheder deltager i projektet, sender de et signal om, at de gerne vil gøre noget godt for medarbejderne og for arbejdsmiljøet. Det hjælper også på sygefraværet og giver virksomheden en bedre bundlinje, siger Helge Larsen.

Fakta Virksomhed med Overskud er et tilbud til private virksomheder i Sønderborg Kommune. Tilbuddet indeholder følgende indsatsområder:1. Information om sundhed, trivsel og nationale kampagner.2. Virksomheders personale kan to gange årligt uddanne sig til sundhedsnøglepersoner. Det er gratis.3. Information om kommunens tilbud indenfor sundhed og forebyggelse.4. Oprette et samarbejde mellem Sundhedscentret og den enkelte virksomhed i forhold til workshops, foredrag og events.5. Sundhedstjek af de ansatte på virksomhederne.Kilde: Sønderborg Kommune.