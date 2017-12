Vinteren er højtid for radon

Sønderborg: Koncentrationen af radon i et hus kan variere meget inden for det enkelte døgn og efter årstiden.

I fyringssæsonen, der normalt strækker sig fra oktober til april, suges der mere "jordluft" ind i huset nedefra. Derfor bliver radonkoncentrationen højest, når vi opvarmer vores huse om vinteren og samtidig lufter mindre ud.

Derfor bør måling af radon ske over mindst to måneder i fyringssæsonen for at få det mest korrekte resultat. Der bør måles i to opholdsrum, som benyttes flere timer dagligt. For to-tre år siden kunne man gratis rekvirere målere hos Sønderborg Kommune, men det blev stoppet, fordi ordningen ikke fungerede optimalt.

- Jeg anbefaler, at man selv køber et dosimeter (red: udstyr til måling af strålingsdosis af ioniserende stråling) og sætter det i hjemmet for eksempel i opholds- og arbejdsrum., siger arkitekt ved Sønderborg Kommune, Carl Christian Hansen.

Han anslår, at et dosimeter koster 400-500 kroner. Til grundejerforeninger anbefaler Carl Christian Hansen, at man køber et lidt dyre, elektronisk måleapparat, der kan bruges igen og igen og dermed gå på skift mellem husejerne.