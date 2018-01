Vinden blæste nytåret ud af knoppen

SØNDERBORG: Det ny år begyndte, som det gamle sluttede: blæsende. Mens de fleste skuttede sig i ly for vinden hjemme i sengen og sov nytårsbranderten ud, var der nogen, der startede 2018 med i friskt trav i Sønderskoven.

- Vi gik i seng klokken 04.00, men skulle lige ud at trække lidt frisk luft, lød det fra Elna Nielsen og Knud Jørgen Eskildsen, Skovbrynet.

Langt op ad formiddagen havde de skoven for sig selv, indtil de første løbere begyndte at trække i sportstøjet for at få brændt årets første kalorier af.

- Vi fejrede nytåret med et par venner og skød det ind ude på vejen. Det var stille og roligt og hyggeligt. Vi nåede at få klaret verdensituationen, både hvad angår politik og dronningens nytårstale. Den var der jo ikke meget uventet i, men hun sagde dog, at vi er alle lige gode, uanset hvad vi laver, lød det fra Elna Nielsen og Knud Jørgen Eskildsen, der også havde taget til sig, at det er tilladt at gøre noget unyttig bare for ens fornøjelses skyld.

Det kunne være en tur i Sønderskoven for eksempel, men den bragte i hvert fald den nytte, at den gav frisk luft og mulighed for at få klaret tankerne efter nogle få timers søvn.

- Jeg går tur herude næsten hver dag. Her er læ, og man kan spadsere i al slags vejr. Jeg kender stierne ud og ind, lyder det fra Knud Jørgen Eskildsen, der fortsat vil være hyppig gæst i Sønderskoven, uanset om det så kan betegnes som et nytårsfortsæt eller ej.

Det er slet ikke så værst at komme ind i det nye år på rolig og besindig vis. Et var dog sikkert efter det friske formiddagspust.

- Jeg skal hjem og se nytårskoncert, lød det fra Elna Nielsen.

- Jeg skal hjem og have et hvil på sofaen, var den mandlige vandrer i skoven sikker på.