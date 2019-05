Vind billetter til sommerrevyen: Hvad er rigtigt om Leif Maibom?

Sønderborg: Igen i år står Sønderborg Sommer Revy og JydskeVestkysten for en konkurrence, hvor 15 heldige vindere kan vinde to billetter til årets revy.

I år er titlen på Sønderborg Sommer Revy "Sidste nyt fra Latterfronten", og med på årets hold er Lone Rødbroe, Jeanne Boel, Bjarne Antonisen, Tom Jensen og John Batz samt kapelmester Thomas Pakula. Konkurrencen kører over tre uger, og i hver af de tre uger er der tre spørgsmål. Man kan svare én gang på hvert spørgsmål, så der er tre chancer hver uge for at blive udtrukket, men svaret skal selvfølgelig være korrekt.En af nedenstående oplysninger er fake news, hvad er rigtigt?1) Leif Maibom har planlagt et comeback i revyen. Det bliver i 2082, hvor revyen kan fejre sit 100 års jubilæum.

2) Leif Maibom spillede med i revyen for sidste gang i 2017.