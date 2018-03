Vind billetter til Harry Potter filmkoncert

Lørdag 24. marts optræder Musikkens Hus i Aalborg med Harry Potter and The Philosopher's Stone på storskærm i Alsion, mens et orkester på 80 musikere spiller filmmusik direkte fra scenen.

Sønderborg: Lørdag 24. marts klokken 19 er en af de sjældne aftener i Koncertsalen Alsion. Det er nemlig den aften, at Musikkens Hus i Aalborg viser Harry Potter and The Philosophers Stone på storskærm, mens et orkester på 80 musikere spiller filmmusikken direkte fra scenen. Denne type koncert hører til i den svære ende, da musikken spilles direkte, mens filmen kører. Det er Hollywoodkomponisten John Williams, der har komponeret musikken til Harry Potter. Konceptet for filmkoncerten er, at den originale film afspilles med tale og danske undertekster som i en biograf, mens filmmusikken spilles live af Czech National Symphony Orchestra, der sidder nedenfor storskærmen. Læs mere på www.alsion.dk