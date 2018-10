Vind billetter til Anne Linnet-koncert

Sønderborg: Det er 30 år siden, Anne Linnet-albummet "Jeg er jo lige her" udkom og spillede sig direkte ind i danskernes hjertekuler.

Det fejrer Anne Linnet med en eksklusiv turne, som bringer hende og hendes store orkester inden om Alsion lørdag 27. oktober klokken 20. Koncerten tager udgangspunkt i albummet.

Jydske Vestkystens Sønderborg-redaktion og Future Live giver dig nu muligheden for at vinde en gange to billetter til koncerten i Alsion 27. oktober.

Svar rigtigt på spørgsmålet. Så deltager du i lodtrækningen om de to billetter.

Anne Linnet er uddannet fra hvilket konservatorium:

1. Syddansk Musikkonservatorium 2. Det kongelige danske Musikkonservatorium 3. Det Jyske Musikkonservatorium

Send svar med dit navn, adresse og telefonnummer til sonderborgred@jfmedier.dk