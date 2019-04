Villa ribbet for dyrt indbo

Nybøl: En villa på Påkær i Nybøl er blevet tømt for en stor del af sit indbo i tidsrummet fra søndag eftermiddag til mandag morgen.

Tyve er kommet ind ved at bryde et vindue op, hvorefter de må have haft travlt med at bære ud: To Arne Jacobsen lænestole af mærket Ægget, to Hans Wegner Butterfly-stole, samt et Piet Hein-spisebord med hele 12 stole er stjålet.

Der samme er en stor Enigma lampe, seks mellemstore Enigma lamper, en Verner Panton Globelampe, og diverse elektronik af mærket B&O, oplyser politikommissær Thomas Berg fra Syd- og Sønderjyllands Politi.