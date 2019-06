BLANS: Et forsøg på at sætte en villa på Mosevej i Blans tæt på motorvejen i bedre stand fik tidligt tirsdag morgen den helt modsatte effekt. Der udbrød brand i huset, som er under renovering. Umiddelbart er der mistanke til nogle el-installationer, men det er for tidligt at pege på årsagen til branden. Huset er stærkt medtaget af flammerne og trænger nu endnu mere til en håndværksmæssig totalrenovering, end før arbejdet blev påbegyndt. Teknikere undersøger brandårsagen nærmere.