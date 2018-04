Vildsvin kan svømme til Broagerland og Als

Sønderborg: Mens den danske regering, sekunderet af Dansk Folkeparti, vil rejse et 68 kilometer langt hegn på halvanden meters højde ved den dansk-tyske grænse for at stoppe en stor invasion af vildsvin, så nærmer de sig i større stil den danske grænse. Der løber jævnligt vildsvin ind i Sønderjylland, hvor det nu er tilladt at skyde dem døgnet rundt. Året rundt. Nu skal et grænsehegn holde svinene - og ikke mindst afrikansk svinepest, som de kan være bærere af, ude. Dansk Folkeparti har nævnt, at der kan være en bifangst af flygtninge - og hvem ved, måske en enkelt ulv også giver op og render mod syd igen?

Men både vildsvin, ulve og mennesker på flugt kan følge et hegn og finde en åbning. Ved en landevej - eller de kan svømme over Flensborg Fjord. For i den forgangne uge kunne tusinder følge en film fra Tyskland - fra Masholm, hvor en stor flok vildsvin går i land efter en svømmetur tværs over Slien, der er indsejlingen til Schleswig.

- Jeg vil ikke løbe nogen risiko. Det er en milliardeksport på 11 milliarder kroner årligt, som vi risikerer at sætte over styr. Ved udbrud af afrikansk svinepest i Danmark vil al eksport til tredjelande øjeblikkeligt lukke, sagde miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V), da aftalen blev præsentere 22. marts. På statens arealer i Sønderjylland er indsatsen intensiveret for at nedskyde og fange vildsvin i fælder, selv om der aldrig endnu er konstateret afrikansk svinepest i Danmark.