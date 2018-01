Vidartalent stangspringer 45 år gammel rekord

Mathias Clausen er 16 år, og han har netop slået Vidar Atletiks klubrekord i stangspring. 4,25 meter kom han over ved det vestdanske mesterskaber. I weekenden håber han at slå sin egen nye rekord ved et stævne i Sverige.

Sønderborg: I 1973 satte Mogens Gabel sin lange stang i jorden og trak sig selv over 4,20 meter. Det var klubrekord i Vidar Atletik, og den fik lov at stå i 45 år. Det blev den 16-årige Mathias Clausen, der slog rekorden, da han ved de vestdanske mesterskaber i Aarhus forleden kom over 4,25 meter. - Jeg havde flere gode forsøg på 4,35, så jeg går efter at sætte en ny rekord allerede i Malmø i weekenden. Jeg vil gerne springe 4,40 i Malmø, fortæller Mathias Clausen. Han deltager i atletikstævnet Pallasspelen 2018 i Malmø. Sidst i februar er der danske mesterskaber i Skive, og her satser talentet fra Vidar på at blive dansk mester i U18. Her ligger han nummer et på ranglisten, men der er et stykke vej op til de bedst i verden på hans alder. - I Malmø skal jeg op imod den bedste. Han er fra Norge og hedder Pål Haugen Lillefosse. Han er for vild. Han løber virkelig stærkt, og hans teknik er også god, siger Mathias Clausen. Det er fart, tempo, eksplosion og teknik, der får Lillefosse op over 5,46 meter. Altså 1,21 meter højere end Sønderborg-talentet. Verdensrekorden for seniorer er på 6,16 meter inde og en centimeter mindre ude. Det er franskmanden Renaud Lavillenie, der i 2014 kom over 2,16 - og slog ukraineren Sergej Bubkas 21 år gamle rekord fra 1993. Bubka har dog stadig udendørsrekorden på 6,14 meter. Pål Haugen Lillefosse løber 100 meter på 10.65 sekunder, mens Mathias Clausen bruger 12.70 sekunder på at løbe det samme stykke vej. Så er der noget at arbejde med. - Jeg træner to timer om dagen. Der er løb, styrke og interval. Om vinteren springer jeg kun i weekenden i Aarhus eller til stævner, fortæller Mathias Clausen.

