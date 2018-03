Vidar-Ulkebøl drenge har fået nye trøjer

Ulkebøl: Nyt tøj er altid dejligt at få. Især når andre betaler. Og U12 drengene i Vidar-Ulkebøl Håndbold har fået nye spilledragter af EDC - Poul Erik Beck og Hyundai Sønderborg/Als Motor A/S. U12 drenge A har netop sikret sig førstepladsen i puljen med en sejr på 14-16 over Haderslev. De er nu klar til at skulle kæmpe om kredsmesterskabet.Vidar-Ulkebøl Håndbold er en selvstændig håndboldklub med hjemmebane i Ulkebølhallen og træning i primært Ulkebøl- & Humlehøjhallen. Klubben tilbyder træning for børn og unge fra U6 til og med U14 samt dame senior & håndboldfitness hold. Klubben har pt. 278 aktive medlemmer.