Vi er forpligtede på vindkraft og solceller

Ansvarsforflygtigelse: En Project Zero kommune må stå ved sine mål og tage konsekvenserne af vejen mod CO2 nullet ved at opstille vindmøller og solceller, påpeger borgmesteren.

SØNDERBORG: - Vi skal passe på ikke at falde i den grøft, hvor vi gerne vil have bæredygtig energi og gøre noget ved klimaforandringerne, men vindmøller og solceller skal bare ikke stå her hos os. Der er ingen tvivl om, at skal vi gøre noget for klimaet og for at modvirke CO2 udslippet på landsplan og i EU, så skal vi også selv gøre noget for det selv. Vi kan ikke blive ved med bare at sige nej, siger borgmester Erik Lauritzen, S.

Han er lidt småtræt af den rygmarvsreaktion, mange udviser, hver gang der er planer om solcelleparker og havmøller. Så skal det ikke ligge lige her hos os!

- Vi besluttede i sin tid at droppe havmøller på land og har nu planer om en havmøllepark i Lillebælt. Det er der så også nogen, der er imod. Hvis ikke vi selv træffer beslutning om, hvordan vi vil indfri klimamål og CO2 neutralitet, så kommer der nogen og gør det for os. Så afgør vi ikke, hvor møllerne skal stå. Det bliver besluttet på Christianborg, siger Erik Lauritzen.

- Nogle siger, vindmøller er grimme, men når man kigger ud på vandet og synet på et tidspunkt møder nogle vindmøller, synes jeg faktisk de er flotte - og de bidrager til CO2 neutral energi til os alle. Helt ærligt, hvad betyder en enkelt havmøllepark, når man tænker på alt det vand, vi har udsigt til i Danmark, siger borgmesteren, der fortsat kæmper for at nå i mål med en ren bæredygtig energiforsyning i Sønderborg kommune 2029.

- Jeg vil ikke virke belærende, men målet om CO2 nullet forpligter. Uanset om vi så kun har 89 eller 95 procent CO2 neutralitet i 2029, er jeg stolt over, at kunne sige, vi gjorde sgu noget. Jeg tror på, vi når målet. Borgerne i Sønderborg bekender sig måske mere til bæredygtig energi, fordi de har været del af dagsordenen i flere år, siger han.