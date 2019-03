Sønderborg: Vestbo Trio byder på en gratis koncert i Hi-Fi Klubben Sønderborg fra 19 til 21 på onsdag den 20. marts. Her vil de spille numre fra pladen "Gentlemen...", som de udkom med i januar, og som fløj op på førstepladsen i den danske vinyl top-40. De sanserige, stemningsfyldte værker er uden vokal for at give mere fokus til instrumenterne.

- Det er en guitarplade. Vi indspillede den hos mit store barndomsidol Mark Knopflers studie i London, så lyden er knivskarp, fortæller Michael Vestbo, som er guitarist i trioen.

Kontakt Hi-Fi Klubben Sønderborg for gratis tilmelding til koncerten.