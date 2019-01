Vermund trak fulde huse i Sottrup

Sottrup: I flere uger har der langs motorvejen mellem Sønderborg og Kliplev været rejst kæmpestore bannere med Pernille Vermund. Godt støttet af bigballer på en vogn. Nye Borgerliges absolutte frontfigur Pernille Vermund mødte onsdag aften 125 vælgere i Forsamlingsgården Sundeved. 100 mænd og 25 kvinder. De ville hellere høre på udlændingepolitik end høre landstræner Nikolaj Jacobsen i en timeout tale om syv mod seks eller angrebssystemer som Barca, Billund og Radjenovic.

- Man oplever at blive kaldt et ondt menneske, fordi man har en anden holdning, sagde Pernille Vermund. Hun smilede og krammede, ja og hilste personligt på alle de potentielle Nye Borgerlige-vælgere.

Manden der har lånt bigballer ud til Pernille Vermund hedder Lars Bertram. Han er landmand fra Snogbæk, og en varm tilhænger af Nye Borgerlige. For ham handler det ikke primært om en ultrastram udlændingepolitik.

- Vi skal have gjort op med de alt for mange regler, love og bureaukrati, vi har i Danmark, sagde han. Blandt tilhørerne var den tidligere borgmester på Sydals, Jens Peter Kock, der såmænd fejrede sin 54 års bryllupsdag med et politisk møde. Mange andre mere anonyme vælgere ønskede ikke at tale med den lokale presse eller få taget fotos. Sådan havde Jan Schlott, der bor lige i nærheden af forsamlingsgården, det ikke.

- Jeg er her for at høre om, hun har nogle gode pointer, sagde han, der stemte på Dansk Folkeparti i 2015, men han er til at flytte ved det snarlige folketingsvalg.