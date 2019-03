Verdens største klimastrejke i Sønderborg

På tværs af tidszoner har verdens børns og unge strejket fra skole om fredagen for at sætte klimaet på dagsordenen. De unge strejker i over 1700 byer fordelt i 112 lande. Det betyder, at halvdelen af klodens lande har en klimastrejke arrangeret samme dag. Sønderborg er en af de mange byer, hvor de unge strejker.

Sønderborg: Fredag har flere end 100.000 mennesker fra hele verden strejket for fremtidens klima. Over 1700 demonstrationer i mere end 112 lande gør Fridays For Future til verdens største organiserede klimastrejke. Også i Sønderborg har over 100 skoleelever trodset regnvejrsprognoser for at give deres mening til kende.

Trommespil, kage og varme drikke. De unger mennesker holder kulden ud ved at stå tæt sammen. Enkelte forbereder lige det sidste skilt til demonstrationen i 11. time. Ligesom de to tidligere fredagsstrejker i Sønderborg er der en workshop, hvor de unge kan male på et medbragt stykke pap eller et banner. Nogle er også forberedte hjemmefra. En elev fra den internationale skole har skrevet We strike from school to teach you på et hvidt lagen.

- Jeg var oppe hele natten for at lave det her banner. Det er vigtigt at vise de voksne, at vi strejker for noget vi brænder for: Fremtiden, fortæller Frederik Dall Thomalla fra Sønderborg International School.

Fredagsstrejkerne har da også fået kritik i hele verden for at gå ud over børnenes skolegang, men som nogle elever fra Kegnæs har skrevet på deres skilt: Hvorfor gå i skole, hvis vi ikke har en fremtid?