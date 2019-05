Verdens ældste kor synger minderne frem

Sanglærkerne fra Mølleparken er et kor bestående af omkring 25 medlemmer. De er beboere på Plejecenter Mølleparken. Foto: David Skaaning

Sanglærkerne fra Mølleparken gav koncert i Frivillighedens Hus i Sønderborg for andre plejehjemsbeboere og børnehavebørn. Koret har en gennemsnitsalder på over 80 år, men alderdom og demens er ingen hindring for sangerne.

Sønderborg: Folk på gågaden kunne onsdag formiddag opleve lidt af et særsyn. Omkring 50 ældre mennesker fra fire forskellige plejehjem klemte sig gennem dørene til Frivillighedens Hus i Sønderborg med kørestole og rollatorer for at høre Sanglærkerne fra Mølleparken. Sanglærkerne er selv tilknyttet Plejecenter Mølleparken, hvor de øver hver mandag. De gamle lærker trodser deres fysiske begrænsninger, demens og andre alderdomstegn for at synge i kor sammen. - Jeg bliver i så godt humør af at synge. Jeg glæder mig til hver mandag, og jeg har også glædet mig til i dag, fortæller Erna Thøgersen. Hun har sunget med i Sanglærkerne lige siden korets første koncert til Sankthans i 2016. I dag har koret omkring 25 medlemmer, og de er i kyndige hænder hos korleder Jonna Taanquist. - Jonna er så dejlig, siger Erna Thøgersen. - Ja, vi har en god korleder, stemmer korsanger Aksel Frederik Hokkerup i.

De kan sagtens lære nye sange, for musik og rytmer er en magisk nøgle, som får dem til at huske tilbage på livet Jonna Taanquist, korleder for Sanglærkerne fra Mølleparken

Koret samlede både de ældste og yngste til fællessang og efterfølgende hygge med kaffe og kage. Foto: David Skaaning

Musik til alle aldre En gruppe børn fra Børnehaven Damgade og deres pædagoger finder sig til rette på forreste række. Og så kan koncerten begynde. - Vi synger sange, som betyder noget for os, indleder korleder Jonna Taanquist. Sangene i forårsprogrammet er da også af ældre dato: Blandt andet Bjarne Lillers Ensom dame, 40 år, Den gamle gartners sang og Kom, maj, du søde milde. Plejehjemsbeboerne blandt publikum synger med på det hele, mens udvekslingsbørnebørnene fra børnehaven kan synge med på Jeg ved en lærkerede. Alle klapper også med til de relativt mere moderne sange såsom Shu-bi-duas Den røde tråd og Tommy Seebachs Under stjernerne på himlen. Desuden har Sanglærkerne givet Den blå Anemone en moderne klang, som er inspireret af Nephews version af sangen. - Det er ikke kun højskolesange. Vi har også sunget Volbeat og Sanne Salomonsen. De kan sagtens lære nye sange, for musik og rytmer er en magisk nøgle, som får dem til at huske tilbage på livet, fortæller Jonna Taanquist. Publikum krævede også et ekstranummer og det fik de i Kim Larsens Om lidt bli'r her stille.

Jonna Taanquist er korleder for Sanglærkerne fra Mølleparken. Hun synger, danser og hopper, når hun dirigerer verdens formentlig ældste kor. Foto: David Skaaning

Spillemand Carl Sandhøj understøtter koret med guitarspil. Foto: David Skaaning

Under stjernerne på himlen sejler du med mig, sang koret og fik pludselig lyst til at holde hinanden i hånden. Det fik også publikum til at holde hinanden i hånden. Foto: David Skaaning